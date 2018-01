Queda de monomotor atinge três casas A queda de um monomotor no Jardim Primavera, ontem, em Londrina (PR), atingiu três casas, mas não deixou vítimas fatais. O instrutor de voo Marco Braga de Andrade Araújo e o aluno de pilotagem Tiago Carvalho da Silva tiveram ferimentos leves. A aeronave Aero-Boero, do Aeroclube de Londrina, saiu pela manhã do Aeroporto 14 Bis com 80 litros de combustível para sobrevoar a região, mas ocorreram problemas com o equipamento. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já iniciou as investigações.