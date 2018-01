Queda de passarela bloqueia Via Anchieta O tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes está complicado no trecho da Baixada. Ambas as pistas da rodovia Anchieta estão interditadas, desde às 2h20 desta madrugada, na altura do km 57,5 em Cubatão, no bairro de Vila Paris, litoral sul do Estado de São Paulo. A situação deve se ficar assim até às 12h de hoje segundo a empresa concessionária Ecovias. Um caminhão basculante de Araraquara(SP), placas BWN 7788, que trafegava na pista sentido capital-litoral e que nada carregava, atingiu uma passarela de concreto, que veio abaixo por completo. O motorista do basculante, Sebastião Alves, sofreu apenas escoriações e foi levado para a Delegacia de Polícia de Cubatão, onde foi autuado pelo delegado. O ajudante dele, Osvaldo Aires, de 40 anos, teve ferimentos graves e foi levado ao Pronto-Socorro Central de Cubatão pelos Bombeiros, onde morreu uma hora depois. Nenhum pedestre passava sobre a passarela no momento do acidente nem veículos foram atingidos na rodovia, por causa do horário e baixo movimento de carros no trecho segundo a Polícia Rodoviária. No momento do acidente, o Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 2x2 (descida e subida feitas pela pista Sul e Norte da Anchieta respectivamente), com a pista da Imigrantes fechada para a subida por causa da operação carreta que é feita das segundas às quinta-feiras das 23h às 5h. Desvio O motorista que desce para o litoral pela pista Sul da Anchieta acessa a rodovia dos Imigrantes na altura do quilômetro 54 e segue nela até Santos. Quem sobe pela pista Norte da Anchieta sai dela na altura do km 59, acessa a rodovia Pedro Taques e entra novamente na Anchieta na altura do km 54.