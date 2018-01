Queda de passarela mata 1 e fere 6 em Minas Gerais

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, por volta das 21h30 de segunda-feira, 25, após parte de uma passarela ser atingida por uma carreta e desabar na altura do quilômetro 22 da MG-10, no bairro de Angicos, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Ao desabar, a passarela danificou a rede área de distribuição de energia. A fiação caiu sobre duas casas e atingiu a jovem Vanilda dos Santos, de 25 anos, que passava pelo local. Ela morreu eletrocutada. O tráfego de veículos em ambos os sentidos da rodovia foi liberado por completo somente à 1 hora desta terça-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de uma carreta que seguia no sentido Belo Horizonte/Confins perdeu o controle da direção ao desviar de um carro que teria freado repentinamente. Com a manobra brusca, a carreta acabou virando em "L" e atingiu a base da passarela de metal e concreto, que veio abaixo. O condutor de um Gol prata, que vinha logo atrás, bateu contra os destroços da ponte que se espalharam na pista. Os quatro ocupantes do veículo, assim como o caminhoneiro e seu ajudante, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Venda Nova, na capital. Todos passam bem.