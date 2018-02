Queda de raio deixa três feridos no interior de SP Três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um raio na tarde desta sexta-feira, 2, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, por volta das 15h30, o trio estava jogando dominó numa praça, na Avenida Salum, altura do número 1.676, no bairro Pacaembu, quando foi atingido pela descarga elétrica. Duas das vítimas tiveram parada cardíaca e queimaduras e foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Misericórdia em estado grave. O terceiro ferido foi medicado e liberado.