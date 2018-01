Queda de sacada de prédio de luxo mata operário em Fortaleza

FORTALEZA - Um operário morreu e outros dois ficaram feridos após o desabamento da varanda de um apartamento no Edifício Versalles, um condomínio de luxo localizado no cruzamento das ruas Ana Bilhar com Joaquim Nabuco, na Aldeota, bairro nobre de Fortaleza. Os três operários trabalhavam na reforma da varanda quando ela caiu, por volta das 17 horas desta segunda-feira (02/03). O chefe da Comunicação do Corpo de Bombeiros do Ceará, Ricardo Rodrigues, informou que a área afetada foi isolada. Todos os apartamentos dos sete andares do prédio foram esvaziados.

De acordo com relato de moradores do prédio, a varanda do apartamento apresentava rachaduras e estava com a jardineira pesada por conta da água da chuva que caiu nos últimos dias na cidade. Os bombeiros, no entanto, informaram que as causas do acidente só poderão ser conhecidas após perícia. Ainda segundo os Bombeiros, os moradores do prédio só poderão retornar a seus apartamentos se os peritos constatarem que não haverá risco de um novo sinistro.

Um dos operários teve morte imediata. Feridos, outros dois foram levados para o hospital Instituto Dr. José Frota, no Centro de Fortaleza. Um deles teve que passar por reanimação cardiorrespiratória. Os nomes das vítimas não foram revelados. O operário morto, segundo informou a Ricardo Rodrigues, não portava documentos.