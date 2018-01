Queda nas pesquisas preocupa comitê de campanha de Alckmin O candidato tucano à presidência da República, Geraldo Alckmin, vai se reunir com o Conselho Político no comitê central da campanha nesta quarta-feira. Estarão presentes dez dirigentes do PSDB, PFL e PPS e o clima é de preocupação devido à queda de Alckmin nas pesquisas de intenção de voto. Os dois institutos que apresentaram na terça-feira o resultado de seus levantamentos apontaram um aumento de sete pontos na distância que separa Alckmin de seu principal adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outro assunto que passou a incomodar os tucanos é a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná que proibiu a coligação do PMDB com o PSDB. Isso é mais um complicador para a campanha de Alckmin no Paraná onde o tucano supera a popularidade de Lula. Inicialmente contra a aliança, o comando nacional o do PSDB já havia assimilado a parceira com o governador Roberto Requião (PMDB), que disputa a reeleição. O material de propaganda com a dobradinha já está nas ruas e o programa na televisão vinha sendo preparado compartilhando o tempo reservado aos dois partidos no horário eleitoral gratuito no rádio e TV.