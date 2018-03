Queimada de cana está liberada no Estado de São Paulo A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo liberou desde a retomada da queimada em lavouras paulistas de cana-de-açúcar. A prática, necessária para a colheita manual, foi suspensa na ultima quarta-feira, 26, por meio de um decreto do secretário José Goldemberg, em virtude da estiagem, baixa umidade e altas temperaturas. Com a passagem de uma frente fria pelo Estado neste final de semana, as condições atmosféricas melhoram e a Secretaria do Meio Ambiente, por meio de uma nota em seu site, autorizou novas queimadas, alertando que elas podem ser suspensas se condições semelhantes às da semana passada forem observadas. Continuam vetadas queimadas em áreas proibidas pela legislação.