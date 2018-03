''Quem espera favores está no lugar errado'', diz Tasso Os tucanos cearenses adotaram as bandeiras da "honestidade" e da "ética" como estratégia para levar José Serra (PSDB) à vitória no segundo turno. Ontem, em Fortaleza, na reunião da Executiva Estadual do PSDB, Tasso Jereissati, que perdeu reeleição ao Senado, deu o tom da campanha. "Quero dizer que quem não estiver com José Serra não precisa ficar aqui. Quem esperar favores, dinheiro, benesses, está no lugar errado", ressaltou.