Quércia doou R$ 1 milhão para a própria campanha O candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Orestes Quércia,já doou R$ 1 milhão para a própria campanha. Ele deu a informação hoje, em Franca, na região de Ribeirão Preto, onde reuniu-se com 17 prefeitos de municípios vizinhos. O ex-governador é dono do maior patrimônio, avaliado em R$ 111 milhões, entre os candidatos que disputam a vaga ao Palácio dos Bandeirantes. "Colocamos um gasto de R$ 30 milhões, os outros partidos mais, mas esperamos gastar no máximo R$ 10 milhões", disse. Estradas Na região de São Carlos, Quércia, criticou a atuação do governo do PSDB na manutenção e conservação das estradas que não foram privatizadas e continuam sob responsabilidade do Estado e propôs um programa de recapeamento logo nos primeiros meses de gestão, caso vença a eleição. Ele aproveitou o fato de a região ter muitas praças de pedágio para prometer que, se eleito, vai rever os contratos com as concessionárias que administram rodovias. "Eles tinham que estar investindo muito mais do que estão em novas rodovias e reformas. Nós vamos brigar por isso", afirmou Quércia. Sobre as declarações do candidato petista, Aloizio Mercadante, de que a disputa no Estado está polarizada entre PT e PSDB, Quércia ironizou: "O povo foi consultado? Acho que não é isso que vai acontecer. Acho até que o Mercadante possa ir para o segundo turno, mas comigo."