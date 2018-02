Quércia faz tratamento contra câncer de próstata

"O paciente está clinicamente bem, disposto, alimenta-se normalmente e deverá receber alta hospitalar nos próximos dias", diz o boletim. O tratamento é acompanhado pelos médicos Raul Cutait, João Toniolo, Fernando Maluf e Álvaro Sarkis.

Quércia é presidente estadual do PMDB e fiador da aliança do partido com o PSDB no Estado. Na pesquisa Ibope feita entre os dias 24 e 26 de agosto, o peemedebista aparece em terceiro lugar, com 21% das intenções de voto.

Em carta dirigida a eleitores, militantes e correligionários, publicada ontem em seu site oficial, Quércia fala abertamente sobre o problema e diz que quer coibir boatos. "Muito em breve estarei recuperado. A campanha continua firme e conto com o apoio de todos nesta reta final."

O candidato relata que sentiu mal-estar devido ao ritmo desgastante da campanha e resolveu antecipar exames de rotina que faz desde o primeiro diagnóstico do tumor.

"Imagino que muitos já tiveram em suas famílias alguém que teve esse tipo de problema, que é muito comum em homens que passaram dos cinquenta anos", diz Quércia na carta.

O peemedebista admite ainda que inicialmente suspeitara de problemas na coluna, por conta de cirurgia à qual foi submetido em janeiro deste ano. Em seguida, Quércia diz que o tratamento contra o câncer já foi retomado e que se sente "bastante animado". Ele pede a eleitores que esclareçam as razões da internação para não alimentar boatos.