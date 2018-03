Quércia lança sua candidatura ao Senado

O provável candidato tucano ao Senado por São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, também participou do evento, ao lado de Alckmin, do prefeito Gilberto Kassab (DEM) e de deputados do PMDB e do PSDB.

Sobre a coligação do PMDB com o PT na eleição presidencial, Quércia afirmou que, em São Paulo, o partido está fechado com o PSDB e o DEM. "Vamos disputar, na convenção nacional do partido, a indicação do Serra para presidente", afirmou. Ele disse também não se incomodar com a aproximação do PT paulista com lideranças do PMDB no interior. "É um direito do partido. Mas vai ficar perto dos olhos, longe do coração."