''Quero um Estado forte e para todos terem oportunidade''

Como fazer para aumentar a renda do Estado?

O brasileiro já vive num ambiente de carga tributária elevada, e o aumento de tributos com certeza não será o melhor caminho. Rondônia passa por um bom momento econômico por causa dos investimentos federais e privados, que estão concentrados na capital. Esse movimento elevará o PIB estadual, mas o desafio será expandir esse efeito positivo para o interior do Estado. Temos que modernizar o governo e melhorar a eficiência fiscal para o benefício vir de modo mais imediato.

Qual a estratégia principal para o seu governo?

Quero um Estado forte, de economia sólida e com oportunidades para todos. Para isso, teremos um governo moderno e eficiente. Rondônia fica numa posição geográfica estratégica do ponto de vista da economia internacional. Seremos tanto base de apoio para o Brasil quanto forte exportador de produtos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há alguma ideia para se ter uma economia sustentável?

Historicamente, Rondônia vem de um forte processo de ocupação do espaço onde a tônica era avançar sobre a floresta. Somos fortes no agronegócio, mas temos sérios problemas ambientais e o desafio é coordenar a harmonização entre o crescimento econômico e o meio ambiente. Não existe fórmula mágica para isso, é um exercício diário. Só um forte trabalho de médio e longo prazo, que precisa começar imediatamente, poderá apresentar resultados mais satisfatórios. Temos que fazer uma pecuária diferente, com desmatamento zero, recuperar nossa malha hídrica, fortalecer o extrativismo, o turismo ambiental e aproveitar a geração de créditos de carbono.

O apoio aos candidatos presidenciáveis será importante em que sentido?

Sou do PMDB e estamos juntos na disputa estadual e na nacional. Depois de eleito, precisarei muito do apoio nacional, os investimentos federais que impulsionaram nossa economia atual precisam ser expandidos tanto na capital quanto no interior.