SÃO PAULO - Nenhuma aposta acertou as dezenas do concurso 2.313 da Quina, realizado nesta segunda-feira, 7, em Macaé (RJ). A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 2 milhões. As dezenas sorteadas foram: 31 - 35 - 41 - 66 - 75.

A Quadra pagou R$ 7,6 mil e teve 52 ganhadores e o Terno, com, 4.529 ganhadores, pagou R$ 125.