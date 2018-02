Quina acumula e próximo prêmio é de R$ 700 mil Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso de número 1743 da Quina. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, sábado, é de R$ 700.000,00. De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas na quinta-feira, 26, em Itapetininga, São Paulo, foram 02 - 16 - 64 - 69 - 77. A Quadra foi acertada por 94 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.971,16. E o Terno teve 5.426 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 68,37.