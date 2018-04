SÃO PAULO - O prêmio da Quina acumulou novamente e pode chegar a R$ 1,2 milhão para o próximo sorteio, que será amanhã. Ninguém acertou as dezenas da faixa principal do concurso 2.381, realizado nesta quarta-feira, 25, em Caçapava, no interior de São Paulo.

A Quadra teve 62 ganhadores (prêmio de R$ 4,9 mil) e o terno, 4.682 ganhadores (prêmio de R$ 93). Os números sorteados foram: 30 - 32 - 34 - 40 - 69.