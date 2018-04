SÃO PAULO- Nenhuma aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso 2.386 da Quina, realizado nesta terça-feira, 31, em Santa Rosa de Vi, no interior de São Paulo. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, amanhã, é de R$ 1,2 milhão.

Fizeram a quadra 73 apostadores (prêmio de R$4,1 mil) e fizeram o terno 5.551 apostadores (prêmio de R$78). Os números sorteados foram: 17 - 30 - 31 - 39 - 75.