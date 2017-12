Quina sai em Minas Gerais No concurso 1350 da Quina, realizado nesta terça-feira, em Porto Alegre (RS), foram sorteados os números: 18 - 28 - 53 - 64 ? 69. Um apostador de Minas Gerais acertou as cinco dezenas e recebe o prêmio de R$ 277.136,56. A quadra foi acertada por 97 apostadores, que levam R$ 2.857,08. E o terno teve 5.305 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 69,39. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 280 mil. Veja números de outras loterias