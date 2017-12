Quina sai no RS e Dupla Sena acumula No concurso de número 1345 da Quina, realizado nesta terça-feira, houve um apostador do Rio Grande do Sul acertou os cinco números sorteados: 22 - 35 - 54 - 61 ? 66. O sortudo recebe o prêmio de R$ 265.302,92. A quadra teve 84 acertadores que levam R$ 3.158,37 cada. O terno foi acertado por 4.780 apostadores, que recebem prêmio de R$ 73,72. A estimativa de prêmio para a Quina, no próximo concurso, é de R$ 300 mil. No concurso de número 286 da Dupla Sena, também realizado na terça, não houve acertador da sena nos primeiro e segundo sorteios. Os números sorteados são: 03 - 25 - 32 - 38 - 46 ? 50 (1º sorteio) e 03 - 16 - 19 - 21 - 25 ? 49 (2º sorteio). O prêmio ficou acumulado em R$ 1.099.669,81. A quina teve 29 acertadores que vão receber R$ 2.225,56. A quadra foi acertada por 1.258 apostadores, que levam R$ 51,12. A estimativa de prêmio para a sena (1º sorteio) no próximo concurso é de R$ 1,2 milhão. Veja números de outras loterias