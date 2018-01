Quina sai para Paraíba; Dupla Sena acumula A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 1563 da Quina: 04 - 24 - 36 - 43 - 50 Uma aposta realizada na Paraíba acertou a quina e receberá R$ 314.003,28. A quadra foi acertada por 182 apostadores, prêmio de R$ 1.725,29. O terno teve 7.913 acertadores, prêmio de R$ 52,71. A estimativa de prêmio para a quina no próximo concurso, quinta-feira, é de R$ 350.000,00. A CEF também divulgou o resultado do concurso 430 da Dupla Sena: 1º sorteio: 08 - 09 - 18 - 37 - 39 - 50 2º sorteio: 40 - 49 - 09 - 19 - 10 - 45 Não houve acertador em ambos os sorteios, e o prêmio ficou acumulado em R$ 5.355.938,62. A quina teve 24 acertadores, prêmio de R$ 5.765,91. A quadra foi acertada por 1.718 apostadores, prêmio de R$ 80,25. A estimativa de prêmio para a sena (1º sorteio), no próximo concurso, sexta-feira, é de R$ 5.600.000,00.