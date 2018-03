Quina sai para RS; Dupla Sena acumula A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 1627 da Quina: 06 - 07 - 50 - 51 - 70 Uma apostador do Rio Grande do Sul acertou a quina e vai receber R$ 1.077.361,31. A quadra foi acertada por 168 apostadores, prêmio de R$ 2.391,09. O terno teve 8.310 acertadores, prêmio de R$ 64,21. A estimativa de prêmio para a quina no próximo concurso, quinta-feira, é de R$ 300 mil. A CEF também divulgou o resultado do concurso 471 da Dupla Sena: 1º sorteio: 08 - 09 - 15 - 33 - 37 - 50 2º sorteio: 13 - 15 - 19 - 30 - 34 - 50 Nenhum dos dois sorteios teve acertador. Prêmio acumulou em R$ 765.396,82. A quina teve 20 acertadores, prêmio de R$ 3.569,68. A quadra foi acertada por 1.085 apostadores, prêmio de R$ 65,55. A estimativa de prêmio para a sena (1º sorteio), no próximo concurso, é de R$ 900 mil.