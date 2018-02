Quinta-feira é o último dia de vacinação contra o sarampo A campanha de vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, que começou no dia 26 de março, termina na quinta-feira, 5. A Secretaria de Saúde do Estado pretendia reforçar a vacinação de cerca de 130 mil crianças entre 1 e 6 anos. Para a campanha, os 3,5 mil postos de saúde receberam 400 mil doses da chamada vacina Tríplice Viral. O Ministério da Saúde estabelece que 95% das crianças do País recebam a vacina; dados da Secretaria de Saúde do Estado apontam que 97,3% das crianças são vacinadas. Apesar de a Bahia ter vivido um surto de sarampo nos últimos meses, São Paulo não registra casos da doença desde 200. Os de rubéola também vêm caindo. "Mesmo assim, queremos melhorar os índices", garante o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. No site da Secretaria podem ser encontrados os folhetos que estão sendo distribuídos em escolas públicas paulistas.