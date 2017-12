Quinta-feira será de sol no sul do País

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, 3, o sol irá predominar em grande parte da região sul e dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Haverá possibilidade de chuva fraca e bem localizada apenas entre o litoral do Paraná e de São Paulo.

Já entre o leste do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí e Bahia a zona de convergência de umidade deixa o tempo com mais nebulosidade, condição para pancadas de chuva que poderá ser intensa.

Em algumas cidades mais vulneráveis (como a região do Recôncavo Baiano) as chuvas podem causar impactos à população. Choverá de forma fraca e isolada no norte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.