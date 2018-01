Quiosque desaba e fere menino de 4 anos em Sorocaba Um quiosque em construção desabou e feriu um menino de 4 anos, na noite de quarta-feira, 16, numa área pública de lazer, em Sorocaba. O menino foi atingido pela armação de madeira que sustentava a cobertura de telhas do quiosque. Ele foi levado a um centro de saúde e encaminhado para o Hospital Regional, de onde foi transferido para o Hospital Modelo. O garoto, que não teve lesões graves, recebeu alta médica nesta quinta, 17. A construção do quiosque faz parte da reforma do Centro Esportivo do Jardim Maria Eugênia, na zona norte da cidade, administrado pela prefeitura. De acordo com os moradores, apesar das obras, a área não estava isolada. A prefeitura informou que a empresa responsável foi advertida. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vai investigar o acidente.