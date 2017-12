Quitandeiro é assaltado, persegue ladrões e é morto O comerciante Kimiko Morishita, de 57 anos, foi assassinado nesta terça-feira de manhã durante um assalto a sua quitanda, no Parque São Quirino, em Campinas, 95 quilômetros a noroeste de São Paulo. Ele levou quatro tiros do assaltante, que fugiu com um comparsa em um moto. Os ladrões não haviam sido localizados até a tarde desta terça-feira. Eles roubaram R$ 140 e 35 maços de cigarro. Um dos assaltantes entrou na quitanda, anunciou o assalto e fugiu a pé. Morishita decidiu segui-lo em seu carro, um Tempra, e viu o assaltante fugindo com o comparsa, que pilotava a moto. O quitandeiro chegou a derrubar os ladrões da moto, mas foi atingido por disparos. Os assaltantes ainda roubaram o Tempra do comerciante e o abandonaram a algumas quadras de onde Morishita foi morto, depois de uma colisão com um poste. Os bandidos continuaram a fugir na moto.