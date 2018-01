Quitéria Chagas estará à frente da bateria da Águia de Ouro

A atriz Quitéria Chagas, rainha de bateria da tradicional escola de samba Império Serrano, acertou com a escola Águia de Ouro e também sairá à frente da bateria da escola paulista. "Como o Império caiu para o grupo de acesso, optei por não desfilar no grupo especial do Rio. Não vivo do carnaval, como as outras celebridades, mas quando veio o convite de São Paulo fiquei muito feliz", disse Quitéria, que participa amanhã do primeiro ensaio da Águia de Ouro. Ela comparou o carnaval de São Paulo com o do Rio e disse que acredita que o desfile paulista esteja mais ousado. "No Rio, o jurado é mais tradicional, as inovações não são bem aceitas. Em São Paulo eles ousam mais", disse Quitéria, que acompanhou no Rio o desfile da grife Apoena.