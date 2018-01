Rádio é alvo de ataque em São Carlos O único ato criminoso suspeito de ser praticado pelo crime organizado na região de Ribeirão Preto, na madrugada desta quinta-feira, 10, ocorreu em São Carlos. O alvo foi a Rádio Clube local, no bairro Cruzeiro do Sul. No início da madrugada, duas pessoas jogaram um coquetel molotov no lado externo da emissora e fugiram. O segurança da emissora ouviu o barulho e depois localizou a bomba caseira. A explosão provocou somente danos na pintura da parede. A polícia investiga o caso. Em Franca, desde segunda-feira, 7, a Polícia Militar está realizando a Operação Coletivo, com policiais dentro dos ônibus urbanos, principalmente à noite, dando mais segurança aos passageiros e aos motoristas. Não existe previsão para o final dessa operação. Na cidade, vários ônibus já foram queimados em atos criminosos desde maio.