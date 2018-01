Rádio em que Matarazzo colabora está irregular A Rádio Capital, emissora que transmite aos sábados programa sobre os problemas da cidade com a participação fixa do secretário municipal de Coordenação de Subprefeituras, Andrea Matarazzo, não tem licença do governo para exercer sua atividade. Além disso, atualmente está fazendo obra sem autorização da Prefeitura, como confirmou ontem o subprefeito da Vila Mariana, Fábio Augusto Lepique. Já famoso pelo rigor em emparedar bares, casas noturnas e estabelecimentos comerciais que atuam à margem da lei de uso e ocupação do solo, Matarazzo tem um quadro em que escuta e comenta reclamações dos ouvintes no espaço do apresentador Paulo Barboza, que vai ao ar das 9 horas ao meio-dia dos sábados. Anteontem, os proprietários do prédio onde ficam os estúdios da Rádio Capital foram multados em R$ 865,60 e intimados a se regularizarem e a apresentarem a papelada em 15 dias. Ontem, fiscais da Subprefeitura voltaram ao edifício, na Praça Rodrigues de Abreu, 228, Paraíso, para confirmar se a solicitada paralisação da construção para troca da antena no telhado também tinha sido seguida. Como realmente nada estava em andamento, não houve o embargo por parte das autoridades. Mas a Rádio Capital deverá, se quiser continuar a empreitada, requerer a autorização oficial da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). "Como eles se comprometeram a colaborar, vamos agora apenas acompanhar e cobrar", disse Lepique. Os diretores da empresa não foram encontrados. Já Matarazzo apoiou a medida do subprefeito e assumiu que tem participação no programa aos sábados: "Não vou quando não posso." O secretário, porém, disse ser "impossível" entrar só em prédios regulares. "Não dá para eu saber se todo restaurante que vou tem alvará. Se bem que, em alguns, a gente sai e já pede uma fiscalização", argumentou.