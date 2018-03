O líder do Movimento dos Sem-Terra da Base, José Rainha Júnior, mandou instalar bandeiras de apoio a Dilma Rousseff, pré-candidata do PT à Presidência, em acampamentos no Pontal do Paranapanema e Alta Paulista (SP). "A ex-ministra é a candidata que tem condições de ajudar a reforma agrária", disse Rainha. As bandeiras trazem a frase "Nós Votamos Dilma presidente".