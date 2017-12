Raio atinge escola e interrompe apresentação de dança na Bahia

SÃO PAULO - Um raio atingiu uma árvore dentro de uma escola pública em São Félix do Coribe, no interior da Bahia, na tarde da última terça-feira, 6, e interrompeu uma apresentação de dança de estudantes no pátio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os adolescentes dançavam e se assustaram com o estrondo. Veja abaixo:

Uma aluna do Colégio Estadual Professor Valdir de Araújo Castro passou mal, desmaiou e foi hospitalizada. Segundo a diretora da unidade, Maria Izabel de Almeida, a garota recebeu alta na quarta-feira, 7, e está bem.

A diretora explicou que a apresentação fazia parte do #TransformaÊ: Virada Educacional Bahia, evento promovido pela Secretaria Estadual da Educação em escolas do interior. Os estudantes dançavam um ritmo baiano no momento da queda do raio.

As aulas no colégio foram interrompidas apenas na terça-feira e ocorrem normalmente desde a quarta-feira. "Só no dia parou, teve só uma roda de conversa sobre preservação de rio - uma palestra com um historiador - que já estava marcada", disse a diretora da escola. "Está tudo normal."

Prejuízos. A escola está sem internet porque o raio queimou o modem e o roteador da unidade. Dois computadores e seis estabilizadores também foram danificados.

"A sala 5, que fica mais perto (da árvore atingida pelo raio), teve a corrente elétrica danificada, todas as lâmpadas queimaram, não funcionam", afirmou Maria Izabel.

Procurada, a Secretaria Estadual da Educação da Bahia não atendeu as ligações da reportagem.