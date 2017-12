Raio atinge jovem durante chuva em São Paulo Um jovem foi atingido por um raio no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo, durante a forte tempestade que atingiu a cidade no meio da tarde deste sábado. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros, duas equipes foram acionadas às 17 horas para a Rua João Simões de Souza, no Parque Rebouças, para socorrer a vítima, que ainda estava consciente O jovem foi levado para o hospital do Campo Limpo - chamuscado no peito e com algumas escoriações na perna esquerda, ele passou por um eletrocardiograma e pode ter alta ainda neste domingo.