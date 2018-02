Raio mata menino de 13 anos em Minas Gerais Um menino de 13 anos morreu atingido por um raio no Monte das Oliveiras, no município de Alpinópolis, no sul de Minas Gerais. Gustavo Vinícius Vilela Carvalho passeava, no domingo, 8, com a família e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da GloboNews, outras duas crianças também foram atingidas e tiveram queimaduras nas pernas. Encaminhadas a um hospital da região, elas já receberam alta.