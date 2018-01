Raios matam pai e filho em SC e homem em SP Dois homens morreram anteontem atingidos por um raio em Canelinha (SC). Segundo a Polícia Militar, pai e filho estavam trabalhando em uma plantação de eucalipto, durante um temporal, quando foram atingidos pelo raio. Os dois morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal. Em Patrocínio Paulista (SP), Anderson da Silva, de 30 anos, morreu após ser atingido por um raio enquanto jogava futebol, na tarde de domingo. Uma chuteira de Silva derreteu. Dez pessoas caíram no chão com o impacto do raio. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelos amigos, mas morreu a caminho do hospital.