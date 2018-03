Rapaz de 19 anos morre ao cair de navio de cruzeiro em Ilhabela

SÃO PAULO - Um jovem de 19 anos morreu ao cair de um navio de cruzeiro ancorado em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, por volta das 4 horas da madrugada desta quarta-feira, 22. Segundo apuração inicial da Polícia Federal (PF) de São Sebastião, que investiga o acidente, Miguel Broliani conversava com amigos no deck do 14º andar, onde fica a discoteca do navio, quando sentou-se no corrimão e caiu no mar.

Em nota à imprensa, a MSC Cruzeiros lamentou o ocorrido a bordo do navio MSC Orchestra e disse que a vítima agiu "de maneira imprudente, colocando-se em uma situação de alto risco e periculosidade em local proibido". Os amigos da vítima contaram à PF que chegaram a lançar duas boias em direção a Broliani, mas ele estava desacordado e não reagiu. O rapaz foi resgatado do mar, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

A MSC Cruzeiros disse que tomou as providências necessárias e está prestando total apoio e solidariedade à família. O cruzeiro vinha de Ubatuba com destino a Santos e estava ancorado no Canal de São Sebastião no momento do acidente.