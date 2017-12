Rapaz é condenado a 27 anos por morte de francês Réu confesso do assassinato do turista francês Gregor Erwan Landouar, o punk Genésio Mariuzzi Filho, de 25 anos, foi condenado ontem, após nove horas e meia de julgamento, a 27 anos e seis meses de prisão. O crime aconteceu no dia 10 de julho de 2007, após a 11ª edição da Parada Gay da capital. Mesmo que a defesa entre com apelação e seja marcado um novo julgamento, o assassino terá de aguardar preso o novo veredicto.