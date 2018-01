Rapaz é executado com 21 tiros em Jandira (SP) Por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira, na altura do nº 215 da Rua João Barbosa, no centro de Jandira, na Grande São Paulo, Adecarlos Ribeiro da Silva Souza, de 22 anos, foi encontrado morto. Segundo agentes da Guarda Municipal, o rapaz foi atingido por pelo menos 21 tiros de pistolas. Adecarlos havia saído há pouco tempo da prisão, onde cumpriu pena por receptação. A polícia acredita em crime de "acerto de contas".