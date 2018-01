Rapaz é morto após reconhecer criminoso na delegacia Eduardo Aparecido Torres, de 29 anos, pode ter sido alvo, na noite de quarta-feira, de bandidos que se vingaram após um deles ter sido reconhecido pelo rapaz, do qual roubaram um carro. Torres foi morto a tiros por volta das 18h30 de quarta-feira em Vila Curuçá, zona leste da capital paulista, perto de sua casa. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Tide Setubal, onde acabou morrendo. A polícia ouviu familiares da vítima e foi informada que a morte do rapaz pode ter sido encomendada pelo mesmo homem que roubou o carro de Torres e por ele foi identificado na delegacia. O assassinato foi registrado no 67º Distrito Policial, do Jardim Robru.