Rapaz é morto dentro de casa no centro do Rio O jovem Carlos Iranares Gomes de Aquino, de 19 anos, foi morto em casa no bairro da Cidade Nova, no Centro do Rio. Desesperada, a mãe dele escapou dos assassinos ao pular pela janela do apartamento no primeiro andar, onde morava com o filho, para a marquise do prédio onde ficou escondida até ser socorrida por vizinhos. De acordo com a polícia, Carlos já tinha sido condenado e cumpriu pena por homicídio quando era menor, mas após ser solto voltou a praticar roubos na região onde morava. Testemunhas disseram que dois homens saíram do prédio tranqüilamente e fugiram em uma moto após o crime. A mãe contou aos policiais que os assassinos estariam encapuzados e arrombaram a porta do apartamento por volta das 9h. O jovem levou três tiros no rosto. "Ele era visto como um jovem problemático na região" disse o delegado-titular da 6ª Delegacia de Polícia, Felipe Renato Ettore. A maioria das casas na região onde o crime ocorreu, apelidada pelos moradores de "boca-do-lixo", é ocupada por invasores. No último dia 28, o presidente da associação de moradores local Ronaldo Alexandre Camilo foi assassinado na região por dois homens em uma moto. A polícia não descarta a ligação entre os dois crimes.