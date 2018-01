Rapaz é preso transportando cofre roubado de 100 quilos Um menor de 17 anos foi preso na madrugada deste domingo quando passava por uma rua da zona portuária do Rio carregando um cofre de cerca de 100 quilos num carrinho de mão. Abordado por policiais militares em patrulhamento na área, o jovem confessou ter roubado o cofre de um estabelecimento comercial especializado em produtos nordestinos em São Cristóvão, na zona norte. O rapaz cobriu o cofre com uma lona, mas não conseguiu evitar a desconfiança dos policiais que o viram transitando com o carrinho. No cofre, a polícia encontrou R$ 2.800 em dinheiro e R$ 2.337 em cheques. O menor disse que encontrou a porta da loja aberta, sem cadeado, e que agiu sozinho. Para a polícia, o adolescente mentiu e pode ter sido usado apenas para transportar o cofre. O rapaz chegou a oferecer o cofre aos policiais em troca de ser liberado. Ele foi levado para a delegacia de São Cristóvão (17ºDP), onde o caso foi registrado e o dinheiro devolvido ao dono da loja.