Rapazes ateiam fogo em corpo de travesti A Polícia Civil de Olímpia tenta identificar quatro jovens que atearam fogo no corpo de um travesti de 17 anos na noite de anteontem. A.S.S. teve 50% do corpo queimado e seu estado de saúde é estável. Ele fazia programas numa das avenidas da cidade. Segundo informações da Delegacia de Investigações Gerais de Olímpia, um motociclista teria despejado um líquido no rapaz, ateando fogo em seguida. A polícia apura se o crime é um caso de homofobia ou vingança.