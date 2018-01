Raposo Tavares será interditada para retirada de cabos de alta tensão A Rodovia Raposo Tavares (SP 270) será totalmente interditada no domingo, dia 6, das 10h30 às 10h35, na altura do quilômetro 42, região de Vargem Grande Paulista, para a remoção de cabos de alta tensão. A transposição de cabos é necessária para a continuidade das obras de duplicação da estrada. O serviço será executado pela Eletropaulo. O trecho da rodovia onde ocorrerá o trabalho ficará fechado durante cinco minutos. Por isso, os motoristas deverão redobrar a atenção neste ponto da Raposo Tavares para evitar acidentes. A Via Oeste, concessionária que administra a estrada, e a Polícia Rodoviária Estadual estarão no local para garantir a segurança dos usuários e a execução da tarefa.