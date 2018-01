Raposo Tavares terá trecho interditado nesta segunda-feira O trânsito na Rodovia Raposo Tavares será interditado entre 9 e 16 horas desta segunda-feira, na altura do km 42, em Vargem Grande Paulista, nos dois sentidos, para obras da construção de um viaduto. Com a interdição, o trânsito na pista sentido capital-interior será desviado para o acostamento da pista contrária, cujo tráfego será direcionado para a pista marginal existente no local. O lançamento de vigas no viaduto na altura do km 42 faz parte das obras de duplicação da Raposo Tavares, segundo a concessionária Viaoeste. Acidente Na Rodovia dos Imigrantes, um carro capotou por volta das 19h30 deste domingo, na altura do km 32 da pista sentido litoral-capital, e deixou três pessoas feridas. Uma hora depois, o veículo já havia sido retirado do local mas havia congestionamento do km 32 ao 35. De acordo com e Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, uma das vítimas sofreu ferimentos graves.