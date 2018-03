Rastreador em carro não é obrigatório, diz Justiça em SP

Os fabricantes e fornecedores de veículos não estão obrigados a instalar o equipamento de rastreamento e/ou localização, conforme determina a Resolução nº. 245/07 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Esse é o entendimento do juiz federal substituto Douglas Camarinha Gonzales, da 7ª Vara Cível Federal de São Paulo, em decisão liminar proferida nesta quinta-feira, 16.

Veja também:

Rastreador obrigatório ainda causa polêmica

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Freio ABS passa a ser obrigatório

Uso de air bags frontais em carros agora é obrigatório

O juiz acatou o pedido do Ministério Público Federal e decidiu pela nulidade do art. 1º da Resolução nº. 245/07 do Contran, e dos itens 1.1 e 2.1 do anexo à Portaria nº. 102/08 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que obrigavam a instalação compulsória de mecanismo de rastreamento na frota de veículos nacional e importada, acoplada a um dispositivo antifurto.

Segundo o MPF, a obrigatoriedade do produto viola preceitos constitucionais, pois implica efetiva lesão à privacidade do cidadão e ao seu direito de propriedade, bem como institucionaliza a venda casada de dois dispositivos de segurança (o mecanismo antifurto e o rastreador) num só produto. Para o autor da ação, a ofensa ao direito de privacidade está na possibilidade do rastreador revelar a rota realizada pelo veículo, via satélite, independente de autorização do proprietário.

Douglas Camarinha entende que a fixação do rastreador deverá ser separada do dispositivo antifurto, "justamente para preservar a lógica do sistema que ampara a vontade do consumidor/proprietário do veículo para decidir sobre sua aquisição, bem como os valores constitucionais da privacidade e do livre arbítrio, dogmas da liberdade e do próprio Estado de Direito erigido pela Constituição da República".