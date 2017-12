Rastreamento por satélite localiza carros roubados em SP Uma empresa de rastreamento de carros por satélite ajudou a polícia a prender hoje um dos maiores ladrões de automóveis de São Paulo e também a encontrar uma garagem que escondia diversos carros roubados. Na zona Sul, policiais militares do 16º Batalhão detiveram Denis Volponi, de 34 anos, um dos ladrões de carros de luxo mais procurados da capital paulista. Ele foi detido na Avenida dos Bandeirantes, em Moema, quando dirigia uma picape Land Rover Defender azul, roubada na região de Pinheiros, zona Oeste. O carro estava sendo rastreado via satélie pela empresa que presta este serviço e que comunicou a polícia. Denis era conhecido pelo currículo especializado neste tipo de crime. Seu nome já chegou a ser divulgado em matéria do Fantástico, na TV Globo, segundo a própria PM. O rapaz foi levado para o 27º Distrito Policial, do Campo Belo. Já na zona Leste de São Paulo, a Polícia Militar localizou um estacionamento, na Rua Javari, 498, na Mooca, onde bandidos escondiam carros roubados. No local, havia duas picapes Toyota, um Audi e um Mercedes Benz. A PM também chegou ao local após ser orientada por uma empresa de rastreamento via satélie que localizou o veículo de um dos clientes no local. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial, do Belém. Nenhum suspeito foi preso.