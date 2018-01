Rateio das loterias da Caixa neste sábado Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 739 da Mega Sena, acumulando para o próximo sorteio a quantia de R$ 23.305.073,75. Na quina, houve 54 contemplados, cabendo a cada um R$ 25.993,77. Os 4.723 ganhadores da quadra recebem prêmio individual de R$ 296,08. Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 1565 da quina e receberá a importância de R$ 738.126,20. Na quadra, houve 95 vencedores, cabendo a cada um R$ 3.504,25. No terno, com 5.635 contemplados, a Caixa paga prêmio individual de R$ 78,48. O concurso 595 da Lotomania teve um ganhador para 20 acertos. O prêmio é de R$ 431.244,94. Não houve contemplados com nenhuma dezena correta. Seguem as demais premiações: 19 acertos: 10 ganhadores - prêmio: R$ 28.749,66 18 acertos: 167 vencedores - prêmio: R$ 1.721,54 17 acertos: 1.599 contemplados - prêmio: R$ 89,56 16 acertos: 9.672 ganhadores - prêmio: R$ 14,82.