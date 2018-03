Reaberta, Rua dos Pinheiros é monitorada O trecho da Rua dos Pinheiros entre as Ruas Francisco Morato e Mateus Grou, em Pinheiros, na zona oeste, será fechado de novo às 5 horas do sábado e reaberto às 5 horas na segunda-feira, pois o asfalto ainda precisa de reparos. O tráfego foi normal na rua ontem. Técnicos do consórcio responsável pela obra fizeram medições a cada meia hora para ver se o terreno cedia. Nada foi constatado.