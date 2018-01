Reaberto supermercado em shopping onde morreram 3 em show O supermercado Extra, dentro do Shopping Fiesta, na Zona Sul, foi liberado nesta quinta pelo Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) e pela Vigilância Sanitária. A loja foi interditada na madrugada de quarta, depois que fiscais dos dois órgãos vistoriaram o local e apontaram infrações. O estacionamento do shopping, local onde no sábado aconteceu o show da banda RBD, em que três pessoas morreram, também foi fechado por falta de pára-raios. Segundo o Fiesta, os reparos ainda estavam sendo feitos e o local continua fechado. O Contru apontou cinco infrações: ligações elétricas expostas, emenda malfeita, caixas de tomada penduradas, sem proteção, caixa de mangueira danificada e hidrante sem mangueira. Já os fiscais da Vigilância Sanitária detectaram problemas na padaria e no depósito, ambos com aberturas no teto, que acabam facilitando a entrada de insetos e roedores. Além disso, dois equipamentos de congelamento estavam com temperaturas acima do exigido. Por causa disso, todos os alimentos tiveram de ser jogados fora.