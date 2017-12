Rebelião deixa sete adolescentes mortos no Paraná Sete adolescentes morreram e cinco ficaram feridos durante uma rebelião do Educandário São Francisco em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A rebelião começou por volta de 9 horas da noite ontem e foi controlada cinco horas depois quando os adolescentes renderam-se. Eles reivindicam melhores condições de vida dentro da instituição. Os cinco feridos foram levados para o hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul. O Instituto Médico Legal ainda não identificou todos os menores mortos.