Rebelião em Guarulhos deixa sete presos mortos Começou na manhã desta quinta-feira uma rebelião no Centro de Detenção Provisória 1 (CDP-1), em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo as primeiras informações do Centro de Operações da Polícia Militar, os presos mataram sete detentos e cinco funcionários e três diretores estão sendo mantidos reféns. Os amotinados reivindicam a transferência de presos de outra facções. O CDP-1 de Guarulhos tem cerca de 640 presos e não enfrenta problemas de superlotação.