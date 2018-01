Recall de carne e osso

É uma pena que a Acadêmicos do Tucuruvi não volte hoje à noite ao Anhembi pra gente dar mais uma espiadinha em sua rainha de bateria, que passou meio batida no carnaval de São Paulo. Sheila Mello é uma pequena mostra da faculdade que a mulherada tem hoje em dia de virar outra pessoa, irreconhecível até para o Chico Pinheiro, que conhece todo mundo na avenida. A ex-dançarina do É o Tchan só não deixou de ser loura! Tudo mais nela - da comissão de frente imponente à velha-guarda volumosa - parece trocado, não necessariamente em procedimentos cirúrgicos. Pelo que se viu passar por aí, qualquer mulher determinada pode adquirir coxas como as de Roberto Carlos na academia da esquina. Num consultório ali pertinho, o menu é à la carte: testa da Marta, lábios da Cicarelli... Quem não puder reformar tudo de uma vez, vai reconstruindo a imagem aos poucos, até porque essas coisas mudam, e nem sempre pra melhor. Vocês também acharam os seios de Luiza Brunet grandes demais para o conjunto da obra? EVASÃO DE PRIVACIDADE Amy Winehouse tem todo direito de interromper suas longas férias no Caribe para voltar a Londres e enfiar o pé na jaca quantas vezes quiser com o ex-marido que saiu da cadeia. Só não precisava contar essas coisas a ninguém, né não? Vai nessa, cara! BLOCO DE SUJO "Olha o PMDB aí, gente!" O carnaval com o fundo de pensão de Furnas não tem data para terminar. Atração fatal Michel Temer está decidido: vai acumular a presidência da Câmara com a do PMDB e, se o Rivaldo continuar dizendo por aí que pode deixar a presidência do Mogi das Cruzes, já viu, né? Escrava loura Adriane Galisteu está exausta. Não trabalhava tanto desde o carnaval de 2008. Deve dar graças a Deus por sua Unidos da Tijuca não voltar amanhã ao Sambódromo no desfile das campeãs do Rio. E ainda querem que ela apresente um programa de televisão. Tem dó! Pesadelo das elites Barack Obama tem muita sorte de não ser presidente do Brasil. Já pensou se fala aqui em estatizar bancos, limitar salários de executivos e aumentar impostos dos ricos! Derrubavam-lhe o governo ontem mesmo. Patrício mais famoso Depois que Michelle Obama anunciou na revista People que a raça do futuro mascote da Casa Branca está definida pela família, o tal cão d?água português já é mais popular nos EUA do que Cristiano Ronaldo. Gabaritado para tal O ex-presidente Collor tem bons motivos para brigar para presidir uma das 11 comissões técnicas do Senado. Vê só quem são os presidentes das outras 10. Pode ser fogo amigo Suspeita-se em Washington que a Coreia do Norte planeja testar um míssil capaz de atingir o Alasca. O Pentágono está investigando se Pyongyang domina a tecnologia necessária para acertar Sarah Palin na mosca sem acabar com os ursos em volta.