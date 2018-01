Recapeamento congestiona Avenida dos Bandeirantes O trânsito está congestionado na Avenida dos Bandeirantes, no sentido da Rodovia dos Imigrantes. A lentidão, no entanto, não está relacionada ao trânsito na rodovia, mas à obras de recapeamento na Avenida dos Bandeirantes que tem três faixas interditadas. O congestionamento se inicia no acesso da Marginal do Pinheiros para a Ponte Ari Torres e segue até perto do Aeroporto de Congonhas, na Bandeirantes.